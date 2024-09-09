Video Yaşam Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: "Yüreğimizi dağladı, bu son olsun" | Video
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu:

Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: "Yüreğimizi dağladı, bu son olsun" | Video

09.09.2024 | 12:39

19 gündür beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin olduğu gibi Müge Anlı'nın gündemi de dün dere yatağında ölü bulunan 8 yaşındaki Narin'di. Programı açarken Narin için başsağlığı dileyen Anlı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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