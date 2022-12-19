Video Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video

19.12.2022 | 12:24

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün 3000. programıyla ekrana geldi. 15 sezon boyunca 3 BİN PROGRAM yapan Müge Anlı ve ekibi ilk günden bu yana, başarılarıyla adını TV tarihine altın harflerle yazdırdı.

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15 SEZONDA SAYISIZ BAŞARI, SONSUZ GÜVEN

Anlı, 15 sezon boyunca ekranda 4 bin 91 kayıp buldu, ayrı düşmüş 993 aileyi birbirileriyle kavuşturdu. 206 tane cinayet dosyası aydınlattı, Cumhurbaşkanı ve eşinin desteği ile başlattığı okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 500 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı ve bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Kaybolma riski yüksek 62 bini aşkın vatandaşımıza sevgi izi yaptırıldı. Türkiye'nin en geniş evcil hayvan platformu olan Patibuldular ile 665 kayıp can dostu yuvalarına geri döndü. 22 bin 157 tekerlekli, 2855 akülü olmak üzere toplamda 25 bin 42 sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek, teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 okula bilgisayar, fotokopi ve projeksiyon cihazı gönderildi. 900 izleyiciye Müge Anlı kendi kıyafetlerini hediye etti.

3 bin program boyunca ilk günkü gibi heyecanla çalışan, 3'ü sabit 41'i mobil toplamda 44 aşevi kazandırarak Türkiye'nin en büyük aşevi filosu kuruldu. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk "Müge Anı ve Dostları Mahallesi" inşa edildi.

Gerçekten hiçbir başarı tesadüf değildir diyen Müge Anlı, "Beni idare eden aileme, ekibime ne kadar teşekkür etsem az kalır, iyi ki varsınız. Güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan güçlü seslerine tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bir aracıyım, sizlerin sayesinde mazlumların sesini duyurmaya çalışıyorum. İyi ki bizlerlesiniz, sizler olmasaydınız yapamazdık." sözleriyle teşekkür etti. "Keşke tüm izleyicilerimin adını teker teker okuma imkanım olsa, keşke tüm büyüklerime var gücümle sarılabilsem, teşekkür etsem. İyi ki varsınız. Kocaman bir ekibim var yıllardır onlarla beraberim" diyerek kutlama pastasını kesmek için tüm ekibini sahneye davet etti.

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