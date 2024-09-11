Müge Anlı kulaklarına inanamadı: "Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor!" | Video

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkan Abdülhalim Bey, "Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Karım beni parayla satıyordu. Gittiğim kişilerin evinden turşu ve üzüm yaprağı da alıyordum" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise duyduklarına inanamadı. İşte 'Bu kadarına da pes' dedirten olayın detayları