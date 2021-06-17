Müge Anlı'da 16 yaşındaki kızın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! "Kesmiş kızımı" Müge Anlı'da kan donduran açıklama

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; kayıp 16 yaşındaki Sude İrem'in şok görüntüleri ortaya çıktı! Köpeği ile birlikte bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı ifade edilen 16 yaşındaki Sude İrem'in vücudunun kesikler içinde olduğu görüntüler kan dondurdu.