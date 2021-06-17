Video Yaşam Müge Anlı'da 16 yaşındaki kızın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! "Kesmiş kızımı" Müge Anlı'da kan donduran açıklama

Müge Anlı'da 16 yaşındaki kızın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! "Kesmiş kızımı" Müge Anlı'da kan donduran açıklama

Müge Anlı'da 16 yaşındaki kızın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!
17.06.2021 | 11:39

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; kayıp 16 yaşındaki Sude İrem'in şok görüntüleri ortaya çıktı! Köpeği ile birlikte bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı ifade edilen 16 yaşındaki Sude İrem'in vücudunun kesikler içinde olduğu görüntüler kan dondurdu.

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Müge Anlı canlı yayın izle: 17 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da 21 yaşındaki kızı kaçıran evli adam olayında son dakika

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