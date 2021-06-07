Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızın babasına canlı yayında büyük şok! Evli iki çocuk babası adam...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; 18 yaşındaki kızları ortadan kaybolan Yaşar Kalın ile Aysun Kalır çiftine büyük şok! İşte Müge Anlı'nın 18 yaşındaki kız ile evli iki çocuk babası adam arasındaki ilişkiyi duyurduğu anlarda yaşananlar...