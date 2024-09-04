Video Yaşam Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişlerdi! Mehmet Yörük'ün mezarı açılacak | Video
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişlerdi! Mehmet Yörük'ün mezarı açılacak | Video

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişlerdi! Mehmet Yörük'ün mezarı açılacak | Video

04.09.2024 | 12:24

Müge Anlı'da gündeme geldi... Vefat eden Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mustafa isimli kişinin sebep olduğunu öne sürerek programa başvurdu. Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü itiraf etti. Programın bugünkü (4 eylül) bölümünde Anlı, Mustafa'nın ifadesinde Sebile ile 6 yıldır aşk yaşadığını söylediğini aktararak, Mehmet Yörük'ün mezarının tekrar açılacağını ve feth-i kabir işleminin yapılacağı ifade etti.

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