Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'dan yürekleri yakan olayda son dakika haberi...
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Manisa'da tanker kazası: 1 ölü, 1 yaralı! 06.04.2021 | 08:36
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan 31 yıl önce annelerin terk ettiği ikiz kız kardeşler Büşra ve Beyza'yı göz yaşlarına boğan haber!