Müge Anlı'da gündem olmuştu! İki evladını bırakıp 3 yaşındaki kızıyla kaçan Rabia Aker şefinin yanında bulundu | Video

Rabia eşi Oruç ve çocuğunun babası olduğu iddia edilen Şenol ile canlı yayında yüzleşti. Oruç boşanmak istediğini, kızını istediğini söyledi. 12 sene önce Oruç'la evlendiğini hayatının karardığını söyledi. Evlendikten sonra 3 ay eve gelmediğini kayınvalidesine baktığını anlattı. Şefin kızının kendisine oyun oynadığını söyledi. İddiaları yalanlayan şefin kızı, telefonum incelemeye alınabilir dedi.