Müge Anlı'da ilginç dolandırılma hikayesi! ''Yağ satarak zenginlik vaat etti, kandırdı'' | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine çok ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre Mustafa İnce, tanıştığı kadınları 'Yağ satacağız çok para kazanacağız' diyerek kandırdı. Bu yalanla onlarca kadından para alan İnce, sırra kadem bastı. Mağdurlar canlı yayına katıldı. Müge Anlı duyduklarına inanamadı.