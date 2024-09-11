Müge Anlı'da şoke eden olay: Evi terk eden karısını sevgilisiyle arıyor! | Video

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkan Abdülhalim Bey, evi terk eden eşinin bulunması için yardım isterken, "Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Gittiğim kişilerin evinden turşu ve üzüm yaprağı da alıyordum" ifadelerini kullandı.