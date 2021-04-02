Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar "Üstüme çıktı beni kirletti"
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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; izleyicileri şoke eden tecavüz itirafı! Bir kadın tarafında tecavüz uğradığını açıklayan Erol Karakoç yaşadığı kabusu anlattı! "Üstüme çıktı beni kirletti... Kaçacak yer, yapacak bir şey yoktu"