Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar "Üstüme çıktı beni kirletti"

atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; izleyicileri şoke eden tecavüz itirafı! Bir kadın tarafında tecavüz uğradığını açıklayan Erol Karakoç yaşadığı kabusu anlattı! "Üstüme çıktı beni kirletti... Kaçacak yer, yapacak bir şey yoktu"