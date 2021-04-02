Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar "Üstüme çıktı beni kirletti"

Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar "Üstüme çıktı beni kirletti"

Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar
02.04.2021 | 11:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar Üstüme çıktı beni kirletti 08:49
Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar "Üstüme çıktı beni kirletti" 02.04.2021 | 11:48
Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video 03:24
Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video 02.04.2021 | 11:03
Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video 04:25
Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video 02.04.2021 | 10:48
Beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı | Video 02:52
Beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı | Video 02.04.2021 | 10:30
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz olayda şok cinayet tutuklaması duyurusu 06:39
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz olayda şok cinayet tutuklaması duyurusu 02.04.2021 | 10:25
Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti 06:51
Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti 02.04.2021 | 10:11
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02:00
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02.04.2021 | 10:11
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 01:47
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 02.04.2021 | 10:09
Eski sevgilimle konuştun dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 03:35
"Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 02.04.2021 | 09:59
İstanbul Güngören'de yabancı uyruklular arasında kavga: 1 ölü 03:54
İstanbul Güngören'de yabancı uyruklular arasında kavga: 1 ölü 02.04.2021 | 09:37
İstanbul Esenyurt'ta iş yerinden 80 bin lira değerinde akü çalan kar maskeli hırsızlar kamerada 04:57
İstanbul Esenyurt'ta iş yerinden 80 bin lira değerinde akü çalan kar maskeli hırsızlar kamerada 02.04.2021 | 09:41
İzmir'de denizde kan donduran görüntü! Kağıt toplayıcısının acı sonu 01:26
İzmir'de denizde kan donduran görüntü! Kağıt toplayıcısının acı sonu 02.04.2021 | 09:48
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 03:58
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 02.04.2021 | 09:44
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 11:32
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 02.04.2021 | 09:49
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08:50
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02.04.2021 | 09:14
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 00:46
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 02.04.2021 | 09:04
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 03:57
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 02.04.2021 | 08:29
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında flaş açıklamalar 11:32
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında flaş açıklamalar 02.04.2021 | 12:07
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 04:42
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 02.04.2021 | 08:17
SON DAKİKA: Artvin Dereiçi'ndeki yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı 00:13
SON DAKİKA: Artvin Dereiçi'ndeki yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı 02.04.2021 | 08:28

atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; izleyicileri şoke eden tecavüz itirafı! Bir kadın tarafında tecavüz uğradığını açıklayan Erol Karakoç yaşadığı kabusu anlattı! "Üstüme çıktı beni kirletti... Kaçacak yer, yapacak bir şey yoktu"

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA