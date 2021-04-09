Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz ölüm olayında kan donduran görüntü... Fadime Arslan'ın elini kim kesti?
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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında esrarengiz ölümün yaşandığı korku evinden son dakika haberleri! Cinayet kurban gittiği iddia edilen Fadime Arslan'ın elini kim kesti?
Fadime Hanım, o sıra evde olmadığını, Fidan Hanım'ın haber verdiğini, geri gelip baktığında babaannenin elinin bant ile sarılmış olduğunu gördüğünü, bunu kesin Fidan Hanım'ın yapmış olduğunu ileri sürdü. Fidan Hanım, eşinin babaannenin elini kestiğini sonrasında Cennet Hanım'ı arayıp gelin, babaannenin elini kesti Mehmet dediğini, sonra kayınvalidesinin gelip babaanneyi hırpaladığını dile getirdi.