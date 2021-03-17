Video Yaşam Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e ne oldu? | Video

Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e ne oldu? | Video

Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e ne oldu? | Video
17.03.2021 | 17:01

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Son Dakika Haberleri... Müge Anlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir döviz bürosunda çalışan Berk Ergier'in esrarengiz şekilde ortanda kaybolduğu olayı araştırıyor!

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