Son dakika: Müge Anlı'dan skandal WhatsApp mesajlarına canlı yayında sert tepki | Video
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Müge Anlı'dan WhatsApp'ta tepki çeken skandal yasak aşk mesajlaşmalarını canlı yayında okudu! atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı, karısının berber yaşadığı erkekle WhatsApp'tan mesajlaşan kocaya bakın hangi sözlerle tepki gösterdi...