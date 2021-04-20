Müge Anlı'da son dakika inanılmaz olay! Kazada öldü sanıyordu, 30 yıl sonra...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; 30 yıl önce öldüğünü sandığı oğlunun sesini ilk kez böyle duydu!