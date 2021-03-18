Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan karısının yasak aşk yaşadığı erkekle mesajlaşan kocaya sert tepki "Bir erkek formatı..." | Video

atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından son dakika haberleri... Müge Anlı, canlı yayında; karısının kaçarak beraber yaşamaya başladığı erkek ile WhatsApp'tan mesajlaşarak konuşan adama tepki gösterdi! Müge Anlı, karısının yasak aşk yaşadığı erkekle WhatsApp ile mesajlaşan kocanın mesajlarını canlı yayında okurken "Bizim çocuklarımın bir erkek formatı görmeyecek" dedi.