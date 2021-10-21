Video Yaşam Müge Anlı'da tarlada bulunan kafatası olayında flaş DNA testi gelişmesi!
Müge Anlı'da tarlada bulunan kafatası olayında flaş DNA testi gelişmesi!

Müge Anlı'da tarlada bulunan kafatası olayında flaş DNA testi gelişmesi!

21.10.2021 | 13:05

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Ekim 2021 Perşembe canlı yayınında; tarlada bulunan kafatası ve DJ Gezgin cinayeti olayında flaş gelişmeler! DNA eşleştirmesi için kan örneği alındı!

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