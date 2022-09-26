Müge Anlı’dan mide bulandıran olaya sert tepki! "Bu bir istismar, 14 yaşındaki çocuğa bunu yapan kadın…" | Video

ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı’da gündeme gelen İki çocuklu Sevim Hanım'ın alıkoyduğu 14 yaşındaki Sümeyye'yi Müge Anlı buldu. Sümeyye 2 gün devlet himayesi altına alındı. Müge Anlı bu iğrenç olaya tepki gösterdi. “Bu çocuğumuza bunu yapan hanımefendi serbest bırakıldı. Babaanne ve dede torunlarını buldukları için çok mutlular ama bunu yapan kişi nasıl olur da serbest kalır anlayamıyorum. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı” açıklamasında bulundu.