Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video

11.11.2025 | 12:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Yeşil Vatan Seferberliği, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'yle başladı. 81 ilde fidan dikimleri gerçekleştirilirken Müge Anlı ve ekibi de kampanyaya destek verdi. 2019 yılındaki 11 Kasım’da 13,8 milyon fidan dikilmişti, bu yıl bu rakamın aşılması, ülke genelinde ise 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.