Müge Anlı’ya bir ödül daha... Üst üste 9 kez!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nin düzenlediği Avrasya Kalite Ödülleri'nde Müge Anlı ile Tatlı Sert, "En İyi TV Programı" ödülüne layık görüldü. Avrasya Tüketicileri Koruma Derneğinden dokuzuncu kez ödüle layık görülen Anlı, "Ödülümüzü her yıl Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'dan teslim alıyorduk. Bu sene yaşadığımız küresel pandemiden dolayı Dernek Başkanı Sayın Doğan yayınımıza katılarak ödülü bize kendisi takdim etmek istedi. Ödülü alan Anlı, "Her zaman söylüyorum bu ödülleri sizin adınıza alıyorum. İzleyicilerimle hazırlıyorum bu programı diyerek teşekkürlerini dile getirdi.