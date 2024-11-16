Muğla Marmaris'i sağanak vurdu: Yollar ve caddeler göle döndü!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısından sonra Marmaris, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu.
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