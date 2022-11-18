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Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem | Video

Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem | Video

18.11.2022 | 08:32

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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 07.26 sularında merkez üstü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem Muğla'nın Ula ilçesinde ve diğer ilçelerde hissedilirken Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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