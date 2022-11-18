Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem | Video 18.11.2022 | 08:32
00:17
06:43
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı | Video 17.11.2022 | 23:55
02:53
23:21
00:11
Kadıköy Söğütlüçeşme'deki metrobüs kazası kamerada | Video 17.11.2022 | 15:54
01:11
01:05
Son Dakika: Gaziantep'te minibüs yoldan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 17.11.2022 | 14:53
04:18
00:30
İstanbul Kadıköy'de metrobüs duvara çarptı! Olay yerinden görüntüler... 17.11.2022 | 14:09
04:22
01:38
01:07
10:35
Müge Anlı SON BÖLÜM | 17 Kasım 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 17.11.2022 | 10:48
00:39
Erzurum’da yoğun sis zinzirleme kazayı beraberinde getirdi | Video 17.11.2022 | 10:12
01:42
Son Dakika: Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başlatıldı | Video 17.11.2022 | 10:12
02:40
Trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü | Video 17.11.2022 | 09:48
00:57
Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video 17.11.2022 | 09:12
02:55
Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video 17.11.2022 | 08:46
05:09
Ankara’da hırsızlık çetesine "Keklik" operasyonu | Video 17.11.2022 | 08:45
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 07.26 sularında merkez üstü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem Muğla'nın Ula ilçesinde ve diğer ilçelerde hissedilirken Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.