Video Yaşam Muğla'da 5.1'lik deprem! Marmaris'te de hissedildi: Deprem sonrası ilk görüntüler...

Muğla'da 5.1'lik deprem! Marmaris'te de hissedildi: Deprem sonrası ilk görüntüler...

Muğla'da 5.1'lik deprem! Marmaris'te de hissedildi: Deprem sonrası ilk görüntüler...
14.04.2021 | 08:31

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Muğla Datça'da meydan gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde ve Marmaris'te de hissedildi!

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