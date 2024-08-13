Muğla'da cezaevinden kaçtı, Bursa'da kardeşinin kimliği ile böyle yakalandı | Video
Muğla'da cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden hastane sevki sırasında firar edip kardeşine ait kimlikle yıllarca Bursa'da hayat süren bir kişi Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı uygulamada yakayı ele verdi.
KARDEŞİNİN KİMLİK NUMARASIYLA GEZİYORMUŞ
Emniyette sorgulanan şüpheli İ.T. (50), verdiği kimlik numarasının kardeşine ait olduğunu itiraf etti. Kendi kimlik numarasını sorgulayan Güven Timleri şüphelinin "Adam öldürme" suçundan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olduğunu tespit etti. Zanlının, Muğla'da cezaevinden hastane sevki sırasında kaçarak sırra kadem bastığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
01:45
Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı! Dehşet anı kamerada | Video 13.08.2024 | 10:14
01:39
Diyarbakır’da suç örgütüne ‘Abluka’ operasyonu: 26 gözaltı | Video 13.08.2024 | 10:09
01:25
Otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı | Video 13.08.2024 | 10:06
03:12
Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video 13.08.2024 | 09:57
03:03
02:40
00:27
Trafiktekiler şaşkına döndü, ilginç yolculuk kameraya yansıdı | Video 13.08.2024 | 09:37
01:03
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 13.08.2024 | 09:37
00:32
Bursa'da lüks araç park halinde alev alev yandı | Video 13.08.2024 | 09:37
01:58
Esenyurt'ta direksiyon başındaki arkadaşını vurdu! | Video 13.08.2024 | 08:59
02:40
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada... 13.08.2024 | 09:22
01:30
Kuyumcuya silahlı saldırı yapanlar yakalandı 13.08.2024 | 09:09
02:09
Manisa'da makilik yangını: 35 dönüm alan zarar gördü | Video 13.08.2024 | 08:47
00:29
Kütahya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 13.08.2024 | 08:47
01:07
'Kuyu-16' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı 13.08.2024 | 08:46
01:11
01:45
Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 13.08.2024 | 08:40
00:56
Amanoslar'da meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı 12.08.2024 | 22:41
00:26
Kahvaltıda dehşet saçtı... Babası öldü anne ve kardeşi yaralı 12.08.2024 | 19:45