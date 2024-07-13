Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı! 1 ölü, çok sayıda yaralı | Video 13.07.2024 | 11:06 Muğla'nın Ula ilçesinde iddiaya göre freni boşalan bir tur otobüsü çevrede bulunan iş yeri, bir eve çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan midibüs önce yol kenarında bulunan fırın ve araca, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada 1 kinin öldüğü, 4 kişinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.