Nevşehir'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Nevşehir’de ters şeritten ilerleyen sürücü, karşı şeritten gelen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü de yaralandı.
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