Nevşehir’de trafikte polise hakaret edip sosyal medyada yayınlayan 2 kişi yakalandı
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Nevşehir’de araç kullanırken polise hakaret eden ve bu anları cep telefonu ile kayda alan 2 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi instagram üzerinden polis ve jandarmaya küfür ederek trafikte makas atan video paylaşımı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada küfür eden ve videoyu paylaşan şahıslar kısa sürede tespit edilerek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.