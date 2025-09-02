Video Yaşam Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video

02.09.2025 | 13:59

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 159 gram uyuşturucu maddesi, 222 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 3 tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör, 46 fişek, 104 bin TL ve 160 dolar ele geçirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada13 farklı suçtan aranan bir şüphelinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
Kadıköy’de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40
Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video 01:30
Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video 02.09.2025 | 12:01
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:34
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.09.2025 | 11:40
Sivas’taki vahşet! Ölümleri Türkiye’yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 04:37
Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.09.2025 | 11:30
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
Karabük’teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
Gaziantep’te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ’ta iş yerlerinde yangın! | Video 08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 00:47
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 02.09.2025 | 08:22
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ’ta yangın 08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
Denizli’deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 06:48
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 01.09.2025 | 12:19
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:39
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.09.2025 | 12:18
Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 00:59
Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 01.09.2025 | 12:18
Amasya’da düğünde damada 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi | Video 02:40
Amasya'da düğünde damada 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi | Video 01.09.2025 | 10:35
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01:04
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01.09.2025 | 10:35
Sinir krizi geçirerek annesini ve babasını döven şahıs, ‘Dur’ ihtarına uymayarak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:38
Sinir krizi geçirerek annesini ve babasını döven şahıs, ‘Dur' ihtarına uymayarak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01.09.2025 | 10:35
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 04:01
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 01.09.2025 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY