Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 159 gram uyuşturucu maddesi, 222 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 3 tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör, 46 fişek, 104 bin TL ve 160 dolar ele geçirildi.
Ayrıca yapılan açıklamada13 farklı suçtan aranan bir şüphelinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40
01:30
01:34
04:37
00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
00:47
08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
06:48
00:39
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.09.2025 | 12:18
00:59
02:40
01:04
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01.09.2025 | 10:35
02:38