Nihat Hatipoğlu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Kan dursun! | Video
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun perşembe akşamları ekrana gelen programı dosta Doğru'daki konuşmasıyla Gazze'deki zulme sessiz kalmadı. Hatipoğlu, "Bu coğrafyanın çocukları maalesef bombalar ve silahların gölgesinde büyüyorlar. Sanki bu coğrafyada bu bir kadermiş gibi… Kiliselere, havralara dokunulmadı ama bugünkü saldırılarda camiler yerle bir ediliyor. Kan dursun insanlar konuşarak anlaşsın" diye konuştu.
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