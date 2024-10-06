Video Yaşam Nişantaşı’nda bir restorana 2 gün üst üste kurşun yağdırdılar | Video
Nişantaşı’nda bir restorana 2 gün üst üste kurşun yağdırdılar | Video

Nişantaşı’nda bir restorana 2 gün üst üste kurşun yağdırdılar | Video

06.10.2024 | 08:34

Şişli Nişantaşı’nda bir restorana kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, kurşun yağdırdı. Aynı restorana dün gece saatlerinde de bir saldırı daha olduğu öğrenildi.

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Saldırı, saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişinin motosikletle restoranın önüne geldiği ve motosikletten inen bir saldırganın restoranın girişine defalarca ateş ettiği öğrenildi. Daha sonra saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

RESTORANA 2 GÜN ÜST ÜSTE SALDIRI
Aynı restorana dün gece saatlerinde kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından bir saldırı daha olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoran önünde çalışma yaptı. Ölü ve yaralının olmadığı iki olay da da kurşunlar mekanın dış cephesine isabet etti.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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