Video Yaşam Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma!" | Video

Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma!" | Video

Nusret doğduğu köyü paylaştı:
21.04.2021 | 08:22

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Ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Instagram'dan, doğduğu köye ait bir video paylaşımda bulundu. Gökçe, paylaşımına, "Nereden geldiğini unutma. Sevgili anne ve babamın adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı." notunu düştü. Nusret'in bu paylaşımı, takipçileri tarafından takdir topladı. Yayınlanan video kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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