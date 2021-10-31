Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!

Son dakika haberler: Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve 3’ü polis 7 kişini yaralanmasına neden olan araçta 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan ödüllü polis memuru Cumhur Acarca tutuklandı. Aynı araçta bulunan eşi N.A. ise serbest bırakıldı. Acarca’nın kullandığı otomobilde 15 günlük bebeğinin de olduğu belirtildi. Polis memurunun uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi ile ödüllendirildiği ortaya çıktı! İşte 'Pes' dedirten son dakika haberinin detayları...

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kontroller sırasında bir polis memuruna çarpıp kaçan araç sürücüsü ile polis arasında yaklaşık 60 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında Bahadır Tülek'in idaresindeki cipe çarptı. İki aracında yoldan çıktığı kazada, polis memuru Cumhur Acarca, eşi N.A. ve 15 günlük erkek bebekleri S.A.A. yaralanmazken, diğer aracın sürücüsü ile yolcular Ahmet Akkaya, Fatoş Akkaya ve Elif Akkaya yaralandı. Yakalanan Cumhur Acarca kendisini gözaltına almaya çalışan iki polis memura da zorluk çıkartarak yaralanmalarına neden oldu.Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu, dün akşam Ereğli yolundan Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında polis memuru Cumhur A., uygulama noktasından polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Cumhur A., Ereğli- Adana karayolunda bir başka araca çarptı.

GÖREVLİ MEMURLARA DİRENDİ

Hasarlı kazanın ardından Cumhur A. ile beraberindeki eşi Nurcan A., gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur A., görevli polislere direnince arbede yaşandı.