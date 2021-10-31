Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı! 31.10.2021 | 11:32
04:08
Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı | Video 31.10.2021 | 11:14
03:43
02:18
Nar yüklü kamyon kavşağa devrildi: 4 yaralı 31.10.2021 | 11:06
08:52
03:18
Sonbaharda sis manzarasıyla sabah güneşi havadan görüntülendi 31.10.2021 | 10:40
00:35
Sürücülere dehşeti yaşatan yaya kamerada | Video 31.10.2021 | 10:40
01:09
Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı | Video 31.10.2021 | 10:29
02:12
Beyoğlu’nda sokakta çatışma anları kamerada | Video 31.10.2021 | 10:29
00:50
Beyoğlu'nda yol kapatıp halay çeken şahıslar kamerada | Video 31.10.2021 | 10:29
03:22
Gezi teknesi battı, 2 kişiyi balıkçı kurtardı 31.10.2021 | 10:20
02:51
Suya düşen ineği, ateş yakıp ısıttılar | Video 31.10.2021 | 09:54
02:31
Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı | Video 31.10.2021 | 09:54
03:26
Muş'ta 300 kız öğrenci gitarla tanışıp ok attı, langırt ve golf oynadı 31.10.2021 | 09:55
04:02
Kadın trafik polisi bıçaklanan gencin hayatını böyle kurtardı | Video 31.10.2021 | 09:55
00:41
Gül demeti ve hediye kutusuyla gasp girişimi kamerada | Video 31.10.2021 | 09:43
00:56
Antalya'da tur midibüsü takla attı, 8 turist yaralandı 31.10.2021 | 09:37
02:50
Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtardı | Video 31.10.2021 | 09:30
00:34
Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 31.10.2021 | 09:35
00:56
İnegöl'de asayiş uygulaması | Video 31.10.2021 | 09:25
Son dakika haberler: Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve 3’ü polis 7 kişini yaralanmasına neden olan araçta 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan ödüllü polis memuru Cumhur Acarca tutuklandı. Aynı araçta bulunan eşi N.A. ise serbest bırakıldı. Acarca’nın kullandığı otomobilde 15 günlük bebeğinin de olduğu belirtildi. Polis memurunun uyuşturucu ile mücadelede başarı belgesi ile ödüllendirildiği ortaya çıktı! İşte 'Pes' dedirten son dakika haberinin detayları...
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kontroller sırasında bir polis memuruna çarpıp kaçan araç sürücüsü ile polis arasında yaklaşık 60 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında Bahadır Tülek'in idaresindeki cipe çarptı. İki aracında yoldan çıktığı kazada, polis memuru Cumhur Acarca, eşi N.A. ve 15 günlük erkek bebekleri S.A.A. yaralanmazken, diğer aracın sürücüsü ile yolcular Ahmet Akkaya, Fatoş Akkaya ve Elif Akkaya yaralandı. Yakalanan Cumhur Acarca kendisini gözaltına almaya çalışan iki polis memura da zorluk çıkartarak yaralanmalarına neden oldu.
BAŞKA BİR POLİSE ÇARPARAK KAÇTI!
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu, dün akşam Ereğli yolundan Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında polis memuru Cumhur A., uygulama noktasından polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Cumhur A., Ereğli- Adana karayolunda bir başka araca çarptı.
GÖREVLİ MEMURLARA DİRENDİ
Hasarlı kazanın ardından Cumhur A. ile beraberindeki eşi Nurcan A., gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur A., görevli polislere direnince arbede yaşandı.