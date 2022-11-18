Video Yaşam Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü | Video
Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü | Video

Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü | Video

18.11.2022 | 14:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü | Video 00:43
Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü | Video 18.11.2022 | 14:31
Hastanede serum takılan demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar | Video 00:30
Hastanede serum takılan demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar | Video 18.11.2022 | 13:35
Taksimi kana bulamıştı! Terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:15
Taksimi kana bulamıştı! Terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı | Video 18.11.2022 | 14:30
Fatih’te siyanürden ölen 4 kardeşin evine hırsız girdi | Video 07:14
Fatih’te siyanürden ölen 4 kardeşin evine hırsız girdi | Video 18.11.2022 | 13:38
Kastamonu’da 107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:01
Kastamonu'da 107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.11.2022 | 13:34
Otomobil kamyondan kaçarken takla attı! Feci kaza kamerada | Video 01:47
Otomobil kamyondan kaçarken takla attı! Feci kaza kamerada | Video 18.11.2022 | 13:40
Ataşehir’de kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 01:27
Ataşehir’de kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 18.11.2022 | 13:40
Bursa’da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 00:41
Bursa’da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 18.11.2022 | 09:04
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:02
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.11.2022 | 12:25
Kavşaktaki feci kaza kamerada! Ölümden dönen genç kadın, yaşadığı olayı anlattı | Video 04:59
Kavşaktaki feci kaza kamerada! Ölümden dönen genç kadın, yaşadığı olayı anlattı | Video 17.11.2022 | 10:01
Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video 01:07
Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video 17.11.2022 | 11:31
Ataşehir’de ilginç kaza: Yolda yürüyen yayayı uyarmak yerine böyle çarptı | Video 01:46
Ataşehir’de ilginç kaza: Yolda yürüyen yayayı uyarmak yerine böyle çarptı | Video 18.11.2022 | 13:35
Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video 02:01
Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video 16.11.2022 | 10:38
Azeri mafya babası Salifov cinayeti sanığı Öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftira | Video 01:19
Azeri mafya babası Salifov cinayeti sanığı "Öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftira" | Video 18.11.2022 | 12:35
Eski eşinin baltalı saldırısında parmakları kopan İlke: 18 ay hapis az | Video 05:09
Eski eşinin baltalı saldırısında parmakları kopan İlke: "18 ay hapis az" | Video 18.11.2022 | 12:15
Beşiktaş’ta ünlü AVM’de hırsızlık: Turistin çantasındaki bin 200 doları çaldılar | Video 00:41
Beşiktaş'ta ünlü AVM'de hırsızlık: Turistin çantasındaki bin 200 doları çaldılar | Video 18.11.2022 | 12:24
Şanlıurfa’da hastanede kavga! Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar! Dehşet anları kamerada | Video 01:38
Şanlıurfa'da hastanede kavga! Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar! Dehşet anları kamerada | Video 18.11.2022 | 12:09
Ataşehir’de kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendi | Video 01:27
Ataşehir’de kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendi | Video 18.11.2022 | 10:30
Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada | Video 00:57
Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada | Video 18.11.2022 | 10:30
Sevgili gibi yaklaştılar çantasını soydular | Video 00:21
Sevgili gibi yaklaştılar çantasını soydular | Video 18.11.2022 | 11:13

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, akşam saatlerinde Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları tartışma sonrası ailesinin evine giden eşi Ömür G. ile konuşmak isteyen Salih G., kayınpederinin evine gitti. Burada eşiyle görüştürülmeyen Salih G. evinden aldığı pompalı tüfekle bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G.'ye (38) ateş ederek olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Salih G'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA