Öğrencisinin boğazına kaçan şekeri Heimlich manevrasıyla böyle çıkardı | Video

05.11.2025 | 13:40

Ağrı’da boğazına şeker kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 3 yaşındaki çocuk, okulda görevli öğretmenlerin heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Olay Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Okulda öğrencilerin dağılmasını bekleyen bir veli, yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğunun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Nefes almakta güçlük çeken çocuğun fenalaşması üzerine veli, panik içinde okulda görevli öğretmenlerden yardım istedi. Durumu fark eden sınıf öğretmenleri Yasemin Uzun Ergün ve Çiçek Özaydın, hızlı şekilde çocuğa heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenlerin doğru ve zamanında müdahalesiyle çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı. Nefes almaya başlayan çocuk, kısa sürede kendine geldi. O anlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sergilediği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Hürriyet İlkokulumuzda bir velimiz okula büyük çocuğunu beklemeye geliyor, yanında da üç yaşında küçük bir yavrumuz var. Bu sırada küçük çocuğumuzun boğazına şeker kaçıyor ve nefes almakta zorlanıyor. Velimiz panikle öğretmenlerimize haber veriyor. Öğretmenlerimiz, Heimlich manevrası uygulayarak şekerin boğazdan çıkmasını sağlıyor ve çocuğumuz hayati tehlikeyi atlatıyor. Bu örnek davranışlarından dolayı kıymetli meslektaşlarımı yürekten kutluyorum. Küçük yavrumuza da sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Velimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

