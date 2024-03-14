Video Yaşam Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video
Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video

Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video

14.03.2024 | 07:05

Erzurum’da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün’ü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 00.20 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5'inci katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri odaya koştu.

TEKRAR MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI
Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI
Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün'ü kendi kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ün cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşini ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün Palandöken ilçesinde bir lisede görev yaptığı ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahur vakti camide korkutan yangın | Video 01:16
Sahur vakti camide korkutan yangın | Video 14.03.2024 | 09:09
Şanlıurfa’da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:42
Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.03.2024 | 08:50
Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar | Video 01:54
Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar | Video 14.03.2024 | 08:38
Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video 02:13
Öğretmen koca, hemşire eşi ve kızını bıçakla öldürdü | Video 14.03.2024 | 07:05
Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi | Video 02:31
Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi | Video 14.03.2024 | 07:08
Başakşehir’de yol verme kavgası: Otobüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı | Video 01:24
Başakşehir’de "yol verme" kavgası: Otobüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı | Video 14.03.2024 | 06:09
Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video 00:41
Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video 14.03.2024 | 06:09
Başkan Erdoğan’ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı | Video 04:49
Başkan Erdoğan’ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı | Video 14.03.2024 | 06:09
Mersin’de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı | Video 00:26
Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı | Video 14.03.2024 | 06:09
Şanlıurfa’da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:42
Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.03.2024 | 06:09
Esenler’de otomobil seyir halindeki servis minibüsüne çarptı | Video 02:44
Esenler’de otomobil seyir halindeki servis minibüsüne çarptı | Video 14.03.2024 | 06:09
Kadıköy’de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı | Video 01:33
Kadıköy'de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı | Video 14.03.2024 | 06:09
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma! 51:23
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma! 13.03.2024 | 22:25
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! 18:20
5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! 13.03.2024 | 22:20
Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı 01:58
Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı 13.03.2024 | 22:22
Antalya’da dev hortum paniğe neden oldu 05:36
Antalya’da dev hortum paniğe neden oldu 13.03.2024 | 21:46
Yayla’dan Günün Menüsü 01:47
Yayla'dan Günün Menüsü 13.03.2024 | 17:13
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video 03:41
Yaşlı kadına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunmuşlardı: 50 yıl ceza aldılar | Video 13.03.2024 | 15:48
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 01:18
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 13.03.2024 | 15:39
Kedi Eros’u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 01:11
Kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 13.03.2024 | 15:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA