Okul bahçesine giren köpek öğrencilerle birlikte maç yaptı | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde okul bahçesinde öğrencilerin futbol oyununa ortak olan köpek renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Öğrencilerden Teyfik Talha Çelik, "Biz maç yaparken köpek geldi bize eşlik etti. Geldi oynadı biraz mama yedi yine bizimle oyuna devam etti çok sevindik" dedi.
Ömer Asaf Akıllıoğlu ise, "Çok güzel bir gündü. Köpek çok güzel oynuyordu. Biz maç yaparken çalım atarken o da oynadı. Çok sevindik çok keyifliydi" diye konuştu.
Muhammed Talha Ünüvar ise, "Biz oynarken köpek geldi baktık oda oynuyor. O anlar çok güzeldi. Daha önce hiç top oynayan köpek görmemiştim. Bizim için çok güzeldi" dedi.
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