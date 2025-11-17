Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı | Video
17.11.2025 | 08:58
İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. Okulların yeniden açılması sebebiyle sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu.
