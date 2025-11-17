Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı | Video 17.11.2025 | 08:58 İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili çaldı. Okulların yeniden açılması sebebiyle sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçüldü.