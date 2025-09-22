Okulun camlarını kırdılar, bahçesinde ateş yaktılar | Video
İzmir'in Buca ilçesinde yıkım kararı nedeniyle boşaltılan bir okulun bahçesine girip camları kıran, yanıcı madde döküp ağaçlara zarar vermek isteyen 3 kişi görenleri şaşkına çevirdi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem uygulandı.
Olay dün öğle saatlerinde Göksu Mahallesi'nde bulunan Buca Gazi Ortaokulu'nda meydana geldi. Yıkım kararı nedeniyle boşaltılan eski Gazi Ortaokulu bahçesine giren 3 kişi, binanın camlarını kırdı ve bahçesine yanıcı madde dökerek ateş çıkarttı. Görüntülerin sosyal medyada görüntülenmesi üzerine çalışma yürüten emniyet ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan olaya karışan B.Y.S., Z.A. ve B.B. hakkında, 'kamu malına zarar verme' suçundan adli işlem yapıldı.