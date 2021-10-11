Video Yaşam "Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü

"Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü

11.10.2021 | 13:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Demet Şener’in oğlu Ömer Kutluay’dan babası İbrahim Kutluay’ı aratmayacak müthiş basket! 00:12
Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'dan babası İbrahim Kutluay'ı aratmayacak müthiş basket! 11.10.2021 | 13:30
Öleceksin diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü 03:00
"Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü 11.10.2021 | 13:14
Trabzon’daki fuhuş operasyonu kamerada! 67’si yabancı 231 kadın... Gizli bölmede böyle yakalandılar 04:53
Trabzon'daki fuhuş operasyonu kamerada! 67'si yabancı 231 kadın... Gizli bölmede böyle yakalandılar 11.10.2021 | 12:59
Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 01:52
Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 11.10.2021 | 12:57
Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar 02:18
Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar 11.10.2021 | 13:03
Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı 02:16
Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı 11.10.2021 | 12:45
Müge Anlı’da 18 yaşındaki genç kızdan art arda şok itiraflar! 32 yaşındaki akrabası ile kaçarak evlenen Melisa canlı yayında... 04:39
Müge Anlı'da 18 yaşındaki genç kızdan art arda şok itiraflar! 32 yaşındaki akrabası ile kaçarak evlenen Melisa canlı yayında... 11.10.2021 | 11:48
Bahçelievler’de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 02:17
Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 11.10.2021 | 11:28
SON DAKİKA: Afyonkarahisar’da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü! Olay yerinden CANLI YAYIN 04:59
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü! Olay yerinden CANLI YAYIN 11.10.2021 | 11:14
Keşan’da işyerine giren hırsız kameralara yakalandı 00:48
Keşan'da işyerine giren hırsız kameralara yakalandı 11.10.2021 | 11:05
Tamer Karadağlı’dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama 14:03
Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama 11.10.2021 | 11:05
İstanbul Karagümrük’teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı 04:58
İstanbul Karagümrük'teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı 11.10.2021 | 10:57
Kastamonu’da iki katlı ahşap ev alev alev yandı: 1 yaralı 02:59
Kastamonu’da iki katlı ahşap ev alev alev yandı: 1 yaralı 11.10.2021 | 10:36
Müge Anlı son bölüm izle: 11 Ekim 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’dan enteresan örnek Dişisi onunla ilgilensin diye... 10:41
Müge Anlı son bölüm izle: 11 Ekim 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan enteresan örnek "Dişisi onunla ilgilensin diye..." 11.10.2021 | 10:39
Beyoğlu’nda taksiye çevirdiği otomobille korsan taksicilik yaparken yakalandı 00:11
Beyoğlu'nda taksiye çevirdiği otomobille korsan taksicilik yaparken yakalandı 11.10.2021 | 10:35
İstanbul Ümraniye’de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler 00:26
İstanbul Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler 11.10.2021 | 10:17
İstanbul Ümraniye’de dolmuş şoförlerinin kürek saplı kavgası kamerada 01:36
İstanbul Ümraniye’de dolmuş şoförlerinin kürek saplı kavgası kamerada 11.10.2021 | 10:17
Kayseri’deki kağıt fabrikası yangını kontrol altına alındı 02:03
Kayseri'deki kağıt fabrikası yangını kontrol altına alındı 11.10.2021 | 10:22
Ormanı yakan iki kardeş yakalandı! 03:30
Ormanı yakan iki kardeş yakalandı! 11.10.2021 | 09:58
Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü 02:32
Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü 11.10.2021 | 09:39

Adana’da cezaevinden yeni çıkan bir kişi yengesine bıçakla saldırdıktan sonra pencereden düşerek hayatını kaybetti

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki bir apartmanın 7. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Aziz Pala (33) geçici olarak ağabeyi A.P.'nin evine yerleşti. Bu sabah A.P. işe gidince kalkan Aziz Pala eline aldığı bıçakla yengesi E.P.'nin (23) yanına gidip "öleceksin" diyerek saldırdı. Kadın kaçıp mutfağa giderek kendisi de bıçak alıp bir taraftan da eşini arayarak kayınbiraderinin kendisine saldırdığını eve gelmesi gerektiğini söyleyip telefonu kapattı.

Bu sırada kayınbiraderinin saldırısı sonucunda E.P. boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. E.P. kendini korumak isterken kayınbiraderini de bıçakla yaraladı. Bu sırada A.P. olay yerine gelince iddiaya göre kardeşi Aziz Pala kendini 7. katın penceresinden aşağı bıraktı. Bu durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı. E.P. sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra ilk ifadesinde kayınbiraderinin sabah kalkınca kendisine bıçakla "öleceksin" diye saldırdığını belirterek, "Sende kendimi korumak amaçlı bıçak çektim o beni yaraladı bende onu yaraladım" dediği öne sürüldü.

Bu sırada A.P.'de apartmanın aşağısında gözyaşlarına boğuldu. E.P. polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA