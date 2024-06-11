Olimpos'taki ünlü ağaç evler kül oldu | Video 11.06.2024 | 10:23 Antalya Olimpos’ta bulunan Kadir’s Ağaç Evleri gece saatlerinde meydana gelen yangında ikinci kez tamamen yandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gece 03.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesi Olimpos Turizm Merkezi'nde Kadirs Ağaç Evleri'nde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlık ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen turistik tesis tamamen yandı. Tesiste konaklayan az sayıdaki müşteri kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaşırken, her hangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili geniş tahkikat jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.