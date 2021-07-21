Video Yaşam Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler | Video

Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler | Video

Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler | Video
21.07.2021 | 16:34

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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz'e gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin zaman zaman kilitlendiği Ölüdeniz’de vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüdü.

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Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne inen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe yön verdi. Motorize ekipler, araçların trafiği aksatmadan devam etmesi için karayolunda devriye attı. Bazı vatandaşlar araçlarını park edip yol kenarından yürüyerek denize ulaştı.

Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran turistler şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız plajına iniş yaptı.

Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi başkan ve üyeleri, sürücülere ve yolculara su ikram etti.

Kooperatif başkan Muhammet Kökten " Bayram dolayısıyla inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunluktan ölüdeniz esnafları olarak çok memnunuz. Çok fazla sıcak ve yoğunluk var, Kooperatif olarak, yolda trafikte bekleyen tatilcilere su ikramı ve bayramlarını kutladık" dedi.

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