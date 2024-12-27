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Önce öldürdü, sonra polislere suç aletiyle teslim oldu | Video

Önce öldürdü, sonra polislere suç aletiyle teslim oldu | Video

27.12.2024 | 08:27

Bursa'da araçta tartışan gençlerden biri, diğerini bıçakla öldürdü. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine suç aletiyle beraber teslim oldu. Haberi alan aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Olay, 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 331. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. ile Yusuf Zorlo (21), sokak üzerinde 16 NIM 49 plakalı otomobilin içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. A.S., yanında getirdiği bıçakla Yusuf Zorlo'yu ağır yaraladı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.S., gelen ekiplere bıçakla beraber gelen ekiplere teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yusuf Zorlo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. A.S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Yusuf Zorlo'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, Zorlo'nun olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
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