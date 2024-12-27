Önce öldürdü, sonra polislere suç aletiyle teslim oldu | Video
Bursa'da araçta tartışan gençlerden biri, diğerini bıçakla öldürdü. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine suç aletiyle beraber teslim oldu. Haberi alan aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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