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OTOMATİK OYNAT
01:23
Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 30.11.2022 | 14:25
11:00
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Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video 30.11.2022 | 13:46
01:12
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 30.11.2022 | 13:34
04:32
Ördeği Duman'ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video 30.11.2022 | 13:46
00:37
Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 13:56
05:08
Evine giderken tanımadığı kişi tarafından öldüresiye dövüldü | Video 30.11.2022 | 13:18
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Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 30.11.2022 | 12:19
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Beyoğlu'nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı | Video 30.11.2022 | 12:19
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E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:19
04:27
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Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.11.2022 | 11:59
00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:00
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Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 30.11.2022 | 11:07
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Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:36
Tekirdağ'da yaşayan Yakup Ayten, 5 aydır baktığı ve 'Duman' adını verdiği ördeğini her gün gezintiye çıkararak elleriyle besliyor.