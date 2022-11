Ördeği Duman'ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video

Tekirdağ'da yaşayan Yakup Ayten, 5 aydır baktığı ve 'Duman' adını verdiği ördeğini her gün gezintiye çıkararak elleriyle besliyor.

Emekli Yakup Ayten, torununa alınan ancak bakamayınca kendisine verilen ördeği her gün sokaklarda gezdiriyor. 'Duman' adını verdiği ördekle saatlerce sokaklarda dolaşan Ayten, "5 aydır bakıyorum, devamlı beraberiz, kendi elimle besliyorum. Elimde büyüdü, her gün bir tur yaparız. Tur yapmadığımız takdirde kesinlikle rahat durmaz. Bağırır, komşuyu rahatsız eder. Görenler şaşırıyor, gittiğim her yere götürüyorum" dedi. Çevredekilerin de dikkatini çeken ördeğe özel bakım yaptığını söyleyen Ayten, "Evde su havuzu var, normal günde 3 defa banyosunu yapar. Biliyorsunuz, ördek suyu sever fakat temiz baktığım için balçığa salmadım, salmam. Günün 2 saatimi ona ayırıyorum. Sabah, öğle, akşam olmak şartıyla günün 2 saati devamlı onunlayım" diye konuştu.