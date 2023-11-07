Ormanlık alanlarda sonbahar renkleri görsel şölen sundu | Video 07.11.2023 | 15:19 Bingöl’de sonbaharın gelmesiyle birlikte köylerdeki ormanlık alanlardaki ağaçlar görsel şölen sunuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bingöl'de köylerdeki ormanlık alanlar ve dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle Sarı, kırmızı ve yeşil renklere dönüşüp ardından dökülüyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor.