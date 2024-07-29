Video Yaşam Ortaköy'de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video
Ortaköy'de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video

Ortaköy'de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video

29.07.2024 | 10:50

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Ortaköy'de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını göstererek yüksek sesle müşteri çekmeye çalışan 40 şahsı tespit etti. Şahıslara “hanutçuluk” suçu dolayısıyla toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uygulanırken, sosyal medyada gündem olan işletmenin ise kapatılma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

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Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, "Hanutçuluk" yaptığı belirlenen 40 şahsı tespit etti.

BEŞİKTAŞ POLİSİ 40 ŞAHSI TEK TEK TESPİT ETTİ
Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca "çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)" suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.

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