Ortaköy'de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada
14.11.2025 | 11:17
Almanya’da yaşayan gurbetçi Böcek ailesi, tatil için geldikleri İstanbul’da kabusu yaşadı. Yemek için Ortaköy’e giden ve kokoreç ile midye yedikleri öğrenilen aile, bir anda fenalaştı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin zehirlenme şüphesi ile hastaneye geldiği ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı...
