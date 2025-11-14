Ortaköy'de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada

14.11.2025 | 11:17

Almanya’da yaşayan gurbetçi Böcek ailesi, tatil için geldikleri İstanbul’da kabusu yaşadı. Yemek için Ortaköy’e giden ve kokoreç ile midye yedikleri öğrenilen aile, bir anda fenalaştı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin zehirlenme şüphesi ile hastaneye geldiği ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı...