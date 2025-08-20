Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video
Osmaniye’de hakkında dolandırıcılık suçundan 43 farklı dosyadan 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
