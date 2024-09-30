Video Yaşam Osmaniye'de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada | Video
Osmaniye'de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada | Video

Osmaniye'de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada | Video

30.09.2024 | 08:49

Osmaniye’de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Düğün salonu önünde yaşanan kavga anı kameralara yansıdı.

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Olay, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Düğün esnasında çıkan kavga, davetlilerin de karışmasıyla büyüdü. Olayda yaralanan Y.A.Ç. ve O.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesiyle bölgede yoğunluk yaşanırken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, düğün salonu önünde yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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