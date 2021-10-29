Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Osmaniye’de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekât destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şahıstan 7’si tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda M.D., M.M.Ş., F.S., D.M.E., T.D., A.P., M.A., Y.B., S.S., H.G., M.T., M.Y., A.D., K.S., H.K., A.K., S.D.A. ve H.O.K isimli şahıslar gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçlarından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.D., M.M.Ş., F.S., D.M.E., T.D., A.P. ve"1 M.A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 25 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 116 adet sentetik ecza hapı, 0,71 gram kokain, 5 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.