Osmanlı dönemindeki meslekler
Osmanlı Dönemi’nde icra edilen ama günümüzde ya yok olmaya yüz tutmuş ya da isim değiştirmiş meslekleri sizler için araştırdık. Köklü geçmişimizin tarihi zenginliğinin içinde iz bırakan mesleklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?
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